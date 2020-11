Mladý muž se ubytoval v penzionu v Českém Krumlově, neměl tam ale co dělat. Poničil vstupní dveře a postel.

Ilustrační foto. | Foto: Ivan Pírko

Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru proti dvaadvacetiletému muži z Českokrumlovska. Ten se měl měl v době od 22. října do 5. listopadu letošního roku bez souhlasu majitele vniknout do penzionu v Rooseveltově ulici v Českém Krumlově.