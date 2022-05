Motorové pily a příklepová vrtačka, co byly v kůlně na Dvořišťsku, jsou pryč

Vloupačku do kůlny řeší policisté. V době od 14. do 22. května se někdo vloupal do kůlny na oplocené zahradě v katastru Dolního Dvořiště. Po překonání brány vnikl zloděj na zahradu, poradil si i s dveřmi do kůlny a dostal se dovnitř. Tam sebral dvě motorové pily a příklepovou vrtačku.

Vloupání do cizího objektu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Sedláková