Je totiž obviněný, že vyráběl i prodával drogy. Obviněný měl od srpna do října na různých místech na Besednicku a v katastru Roudného u Českých Budějovic nejméně v deseti případech prodat přesně nezjištěné množství pervitinu.

"Trestní stíhání vedou českokrumlovští kriminalisté na svobodě," sdělila mluvčí Lenka Pokorná. "Když bude muži vina prokázána, hrozí mu trest odnětí svobody od jednoho do pěti let nebo peněžitý trest."