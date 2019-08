V úterý v noci dostali jindřichohradečtí policisté informaci, že do Nežárky v katastru Dolního Žďáru spadl na jejím levém břehu muž středního věku a utopil se.

Pátrání po břehu, do kterého byl nasazen i policejní pes přineslo výsledek. Tělo se našlo ve středu kolem třetí ráno poblíž splavu. Přestože se policisté snažili muže oživit, jejich snaha už byla zbytečná. Co se stalo, prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování. Po ohledání to vypadá, že na utonutí se nikdo nepodílel, ale musí to prokázat soudní pitva.