Zákaz mu trvá do září roku 2020, ale muž si z toho očividně těžkou hlavu nedělá. Policejní hlídka ve Větřní ho chytila za volantem znova 25. listopadu krátce po jedenácté hodině dopolední. Muž řídil osobní auto Opel. Při kontrole dokladů policisté zjistili, že mají co dělat se šoférem, který má pětkrát vyslovený zákaz řízení. A to Okresním soudem v Českém Krumlově, dvakrát od Magistrátu města České Budějovice, ale nevzrušoval se ani stejným rozhodnutím Městských úřadů v Českém Krumlově a v Kaplici.

"V uplynulých dnech policisté sdělili muži podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," říká mluvčí českokrumlovské policie Lenka Pokorná. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.