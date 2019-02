Podle kriminalistů měl v přesně nezjištěné době od ledna do prosince roku 2018 v domě v jedné obci na Českokrumlovsku opakovaně vyrábět pervitin, a to za použití podomácku vyrobeného zařízení, z volně prodejných léků obsahujících pseudoefedrin. Drogu pak měl na různých místech Českokrumlovska a Českobudějovicka opakovaně nabízet a prodávat. Někdy údajně zájemcům poskytoval i marihuanu.



A dělal to i přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech už potrestán.