Stalo se to někdy v době od desáté hodiny dopolední do jedné hodiny odpolední dne 9. února 2019. Kde přesně auto měla v té chvíli, není jasné. Zloděj nepoužil násilí a z vozu sebral více než 30 tisíc korun.



"Policisté neustále varují, že automobil není trezor, ale zatím řada z nás tento slogan nebere dostatečně vážně," zdůrazňuje mluvčí českokrumlovské policie Lenka Pokorná. "Své věci si musí každý člověk chránit především sám a svým obezřetným chováním nedávat zlodějům příležitost."

Proto je třeba dodržovat zásady:

Neponechávat ve vozidlech rezervní klíče ani doklady.

Neponechávat na viditelných místech (sedadla, odkládací plochy vozu), ale ani v zavazadlovém prostoru či přihrádkách cenné věci, jako jsou peníze, peněženky, kabelky, aktovky, elektronika a podobně.

Před odchodem od vozidla zkontrolovat uzavření všech oken, zavazadlového prostoru a uzamčení dveří. Pokud je vozidlo vybaveno elektronickým bezpečnostním systémem, je důležité zkontrolovat jeho funkčnost.

V žádném případě neponechávat klíčky v zapalování ani při krátkodobém vzdálení se od vozidla.

Při uklízení nákupu do zavazadlového prostoru nikdy neodkládat své osobní věci na přední sedadlo odemčeného vozidla. Vždy si je ponechat u sebe, i když je to nepohodlné.

Pokud se občan setká s podezřelým chováním cizích osob u zaparkovaných vozidel, neměl by být netečný a měl by okamžitě kontaktovat policii na lince tísňového volání 158.