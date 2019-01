Český Krumlov – Škodu za bezmála 48 tisíc korun způsobil zatím neznámý sprejer, který se rozhodl "vyzdobit" prodejnu s barvami v Urbinské ulici na krumlovském sídlišti Mír.

Ilustrační foto | Foto: Deník / David Taneček

"Českokrumlovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a pátrají po vandalovi, který v přesně nezjištěné době od 18. ledna do 21. ledna 2019 poškodil prodejnu s barvami v Urbinské ulici č. 139," upřesňuje mluvčí českokrumlovského územního odboru Policie České republiky s tím, že sprejer poškodil hromosvod, tři parapety, plechový kryt ventilátoru, skleněnou výplň výlohy, dva dřevěné rámy dveří a madlo dveří.



"Navíc neznámý pachatel v době od 7. ledna do 21. ledna 2019 posprejoval různými obrazci omítku uvedeného objektu," dodává.



"Lze předpokládat, že si události mohl někdo všimnout. Informace, které by přispěly k dopadení pachatele tohoto činu, sdělte prosím policistům na jejich služebně v Tovární ulici č. 165 v Českém Krumlově, případně na telefonním čísle 974 232 700."