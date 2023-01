Nářadí v autě přilákalo zloděje. Neváhal použít násilí, aby se dostal dovnitř

Někdo se vloupal do Škody Octavia a vykradl ji. Případem, který se stal v době od 20.12.2022 do 4.1.2023, se zabývají policisté z obvodního oddělení ve Větřní. Pachatel si vyhlédl osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, které bylo zaparkované na parkovišti v ulici Šumavská ve Větřní. Vloupal se do auta za použití násilí. Poté, co ho prohledal, si z něho zloděj odnesl mimo jiné vrtačku i s vrtáky do kamene různých velikostí, bourací kladivo anebo úhlovou brusku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šmudlová Barbora