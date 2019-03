"Českokrumlovští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který si nálezem neoprávněně přisvojil mobilní telefon značky Apple iPhone 6," přidala podrobnosti policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Poškozený si telefon položil na střechu svého vozidla, poté na něj zřejmě zapomněl, nasedl do vozu a odjel. Při jízdě spadl telefon patrně na zem."

To všechno se mělo odehrát ve Vyšehradské ulici v Českém Krumlově 12. března kolem půl druhé hodiny odpolední. "Do současné doby nikdo nalezený telefon nevrátil," dodala mluvčí. "Škoda byla odhadnuta na devět tisíc korun. Pachatel se svým jednáním dopustil přečinu zatajení věci."

Trestní zákoník jasně říká, že ten, kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude v případě prokázání viny potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Pokud někdo něco najde, může to odnést na služebnu Městské policie Český Krumlov na náměstí Svornosti. "Anebo s tím může zajít na městský úřad na odbor vnitřních věcí, kde mají nálezy," dodává velitel městských strážníků Jan Šítal. "Tam to odevzdáváme i my. Na úřadě v Kaplické ulici si vše převezmou a zaevidují."