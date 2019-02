Kaplice - Zaparkované nákladní auto nemělo zamčenou palivovou nádrž a kdosi ji vyprázdnil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Dosud neznámý pachatel se v době od 26. do 29. ledna zazásobil naftou. V areálu benzínové čerpací stanice v katastruměsta Kaplice odšrouboval neuzamčené víčko palivové nádrže nákladního vozu značky Volvo, a pak z ní odčerpal zhruba 200 litrů motorové nafty. Majitel auta odhadl škodu na částku převyšující šest tisíc korun.



"Na případy nezákonného odčerpávání pohonných hmot neustále upozorňujeme," zdůrazňuje mluvčí českokrumlovské policie Lenka Pokorná. "Pokud má někdo jakékoli poznatky, které by pomohly dopadnout zloděje nafty či benzinu, aby to neprodleně nahlásil policii, například za využití linky tísňového volání 158. kujeme."