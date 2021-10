Po věcech ukradených z půdy domu pátrají českokrumlovští policisté. Někdo se totiž v přesně nezjištěné době od května 2018 do 1. října tohoto roku dostal do prostor volně přístupné půdy domu v Plešivecké ulici v Českém Krumlově.

Zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Tam zřejmě zajásal, protože si odtud odnesl gramofon na kliku, sedm petrolejových lamp, zvětšovací přístroj, promítačku Meopta 16 mm, šatní skříň, dřevěnou truhlu, lihovou lampu, dřevěnou komodu a čtyřicet let staré vláčky typu HO. Všechny ostatní odcizené věci měly stáří od 60 do 80 let.