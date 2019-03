Černá v Pošumaví – Do jedné chaty v rekreační oblasti v katastru Černé v Pošumaví se vloupal nezvaný host. Nic neukradl, přesto napáchal několikatisícovou škodu.

"Policisté z obvodního oddělení Horná Planá pátrají po dosud neznámém pachateli, který se do chaty vloupal v době od sedmnáctého do dvaadvacátého března," upřesnila policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Do chaty vnikl po násilném překonání dvou dveří. Objekt prohledal, ale neodcizil nic. Poškozením dveří však majiteli objektu způsobil škodu za nejméně šest tisíc korun."