V procesu dopoledne vypovídala matka i kamarád obviněného. Odpoledne přišli na řadu další svědci, kteří k soužití dvojice měli co říci. Dvaatřicetiletá žena naposledy vydechla loni 15. července v podkroví domu ve Lhotě pod Horami. Společně s obviněným zde provozovala hostinec. Během třinácti hodin ji měl Podr střídavě bít násadou od koštěte, kabelem od notebooku, hlavicí od sprchy, napadat pěstmi i kopy, vláčet ji za vlasy a sprchovat vařící vodou.

Podle státního zástupce Richarda Císaře se tímto dopustil vraždy zvlášť trýznivým způsobem a od soudu tak může odejít s trestem v rozmezí od 15 do 20 let odnětí svobody, nebo výjimečným trestem. Kromě toho je obžalován i z ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, omezování osobní svobody, loupeže a nedovolené výroby a nakládání s drogami.

Přijela na zavolání

Matka obžalovaného šla rovnou k věci, i když byla rozrušená a před soudem raději vypovídala vsedě. Vysvětlila, proč se objevila i s nezletilým nevlastním vnukem na místě činu. „Lukáš mi volal, že jeho partnerka zase vyvádí, abychom přijeli. Utíkali jsme honem k nim do bytu. Křičel, ať volám záchranku, že jí není dobře, že se asi předávkovala,“ vysvětlila.

V Temelíně mají na hostinské smůlu, volné jsou hned dvě hospody

Když se zeptala, kde si drogy aplikovala, dostala od syna hned dva pohlavky. „Rozčílil se, odstrčil mě, dal mi menší facku na obě tváře a řekl, že se nezajímám o to, aby jí pomohli, ale kde se předávkovala,“ dodala s tím, že dříve na ni nikdy ruku nevztáhl. „Ležela nahá v obýváku na gauči, on ji zvedal do sedu a zase pokládal,“ přiblížila situaci.

Sanitka, kterou zavolala, přijela asi za deset minut. Nahoru se už ale nevrátila. „Zásah už jsem neviděla, pak přijela asi dvě policejní auta, doktor něco psal a lidé ze záchranky říkali, že je mrtvá,“ dodala. Do bytu prý jela na zavolání, protože myslela, že uklidní situaci, v místnostech viděla vodu a vlasy. „Žádnou krev, to bych si všimla, ani na ní jsem nepozorovala žádná zranění,“ upozorňovala.

Pouze slovní hádky

Přiznala také, že syn Lukáš má výbušnou povahu, ale většinou se uklidní tím, že odejde. „Často se naštve, po smrti otce se o mě staral, nakupoval mi. Přede mnou ji nikdy nebil, hádali se spolu jen slovně. Den předtím, ve středu, u mě byli dokonce na obědě a u stolu se ještě pusinkovali,“ vzpomněla si.

Obviněný z vraždy od Temelína trpí poruchou osobnosti, shodli se u soudu znalci

Dvojice nejdříve bydlela u ní, až potom se přestěhovala do Lhoty. „Někdy se dohadovali, křičeli na sebe oba dva, fyzické napadení jsem ale nikdy neviděla,“ sdělila drobná žena s tím, že u ní žili asi deset let. „Měli dva pokoje, do jejich pří jsem se nemíchala. O syna se moc nestarala, musela jsem ho vypravovat do školy i dělat svačiny,“ zmínila dále k zesnulé, která prý měla odpor k domácím pracím. „Neprala, nežehlila, neuklízela, nevařila a nestarala se o dítě. V podstatě jsem ho vychovala,“ konstatovala.

Lítala po místnosti

Že oba užívali pervitin, prý netušila. „Že brali tvrdé drogy, jsem nevěděla. Byla jsem překvapená, když jsem se to dozvěděla. U syna jsem ale pozorovala, že se poslední dva měsíce změnil. Neposlouchal mě, možná mu chyběl táta ve výchově,“ polemizovala. Nikdy jí prý nenadával a nenapadal ji.

Po odstěhování se navštěvovali. „Jezdili na kafe, obědy, já za nimi také. Když jsem občas přijela, tak jsem ji ani neviděla, spala. Lukáš mi řekl, že začala brát tvrdé drogy, chodila také pozdě do práce, často se omlouvala. Půjčovala si peníze. Někdy seděla klidně u stolu, když přijeli, a jindy zase úplně lítala po místnosti,“ popisovala její chování.

Její smrt je mi záhadou, řekl u soudu muž obžalovaný z vraždy dívky u Temelína

Matka obžalovaného se prý snažila být přátelská a synově přítelkyni chtěla domluvit. „U svojí mámy neměla oporu, neměly dobré vztahy, nesetkávaly se, dokonce jí típala telefon. Zažili si s ní prý už svoje, blbla odmlada. Prosila jsem ji, aby se sebou něco dělala. Domlouvala jsem jí, že by se mohla jít léčit, ale ona tvrdila, že je v pohodě a že to nepotřebuje,“ řekla před soudním senátem.

V jejích věcech našli injekční stříkačky. „Když jsme vyklízeli byt, byly injekce v jejích věcech všude, měla jich i plnou kabelku,“ vysvětlila. „Hodně lidí se diví, jak to dopadlo. Vždyť to je tak hodný kluk, všem pomáhal,“ plakala.

Trávu pěstoval v malém

Doma na Budějovicku podle ní pěstoval konopí, ale vždy šlo maximálně o pět rostlin. „Dělal masti na nějaké bolení,“ podotkla. O výrobě marihuany nechtěla ani slyšet, když se soudce Milan Kučera ptal na sušení a prodej. „Nevím, co s rostlinami pak dělal,“ odvětila na jeho otázku.

Syna ve věznici navštěvuje, v kontaktu jsou i po telefonu. „Říká, že doufá, že pravda vyjde najevo a omluvil se mi i za ty facky,“ ukončila svou výpověď, potom se snažila syna obejmout a alespoň letmo rozloučit.

Přišel o dva přátele

Ve veřejném zájmu přišel vypovídat také dlouholetý kamarád obžalovaného. „Znal jsem poškozenou i jeho, je to pro mě tragédie, v podstatě jsem jeden den přišel o dva kamarády, jeden je mrtvý a druhý ve vězení,“ uvedl.

Vražda u Temelína otřásla malou obcí, za mrtvou už hoří svíčky

Dívku znal z hostince jako barmanku. „Ona byla usměvavá, hodná holka za barem u nás v hospodě, potkávali jsme se všichni na akcích jako masopust, čerti či rozsvícení stromečku,“ upřesnil.

Informace ho překvapily

Slyšel, že se někdy spolu hádali i ostřeji. „Jednou letěl talíř na zavřené dveře. Lukáše znám od 14 let, nikdy mi nepřišel agresivní, ale teď k němu cítím zášť, protože jsem ovlivněn informace z médií. Překvapilo mě to, myslel jsem, že třeba spadla ze schodů. Dost mě zklamalo, co jsem se dočetl na internetu, jsem totiž rezolutně proti bití žen. Já bych ženu nikdy neuhodil, respekt si má člověk získat normálním chováním,“ komentoval.

Do místní části obce Temelín podle jeho slov zavedl Podr bohatší kulturní život. „Konaly se tu konečně nějaké akce, teď je hospoda zavřená,“ připomněl. Také potvrdil, že si od obžalovaného v několika případech koupil trávu. „Hlavně na střední, naposledy někdy před sedmi lety, dělám teď práci, se kterou se to neslučuje. A přítelkyně, chtěla, abych přestal,“ vysvětlil s tím, že šlo většinou o pytlíček s paličkou.

Pořád tomu nevěří

Fyzické napadání zesnulé dívky nikdy nepozoroval, ani se mu s tím nesvěřila. „Nikdy jsem nic takového neviděl, klasicky se hádali, pouze na ni houknul vyšším hlasem, že má například umýt nádobí v kuchyni v hospodě a ona šla a udělala to,“ uvedl vzpomínku. Nikdy na ní neviděl ani modřinu. „Slýchával jsem, že byla večer v hospodě zase komedie, že se hádali. Ale fyzické napadení jsem nikdy nezažil, pořád tomu nevěřím,“ poznamenal.

Z doslechu věděl, že se jí snaží odstřihnout od nějakých lidí, co mají něco společného s tvrdými drogami. „Říká se, že jí chtěl pomoci. Neviděl jsem ho nikdy brát perník. Kouřil trávu, kouřil jsem ji s ním. Nepřišlo mi, že by fetoval. Lidé jsou potom průhlední jako papír, znám plno lidí, které se nechali svést na špatnou cestu a nedopadli dobře. Nemyslím, že by ten bordel bral, bál se totiž jehel,“ upozornil.

Z podezřelého úmrtí na jihu Čech je vražda, muž ženu patrně umlátil

Proces se sedmatřicetiletým Lukášem Podrem začal v únoru, jednání pokračuje v pátek dalším dokazováním, svědčit by měli policisté a znalci. Soudní senát ve věci má zasedat také na závěr příštího týdne, to už by mohl pravděpodobně dospět k rozsudku. Poškození - matka, sestra a nezletilý syn zesnulé - požadují po obviněném náhradu nemajetkové újmy a psychického traumatu v celkové výši necelých 5 milionů korun.