Zatím je známo, že Afghánec Jamal A., který žije se svou partnerkou a dvěma dětmi v soukromém bytě v Leopoldschlagu, přijel na kole ve 14.30 hodin do azylové ubytovny ve Wullowitzu, která leží jen několik desítek metrů od státní hranice v těsné blízkosti areálu bývalé celnice. Tam se setkal s pracovníkem rakouského Červeného kříže Davidem H. (32). Uprchlík z Afghánistánu se s ním měl, podle serveru rakouského zpravodajského nachrichten.at, pohádat kvůli místu, kde měl být umístěn do zaměstnání.

"Podle svědků se podezřelý pokusil podříznout dvaatřicetiletému muži hrdlo," píše server. Ostatní žadatelé o azyl se ho snažili od oběti odtáhnout, on se jim ale vytrhl a pracovníka bodl nožem do hrudníku. Oběť pochází z okresu Freistadt a byla letecky přepravena do univerzitní nemocnice v Linci. Je stále v akutním ohrožení života.

Po svém činu pachatel ujel z ubytovny na kole. Dvě hodiny po útoku našli hornorakouští policisté tělo třiašedesátiletého muže v otevřené garáži na statku asi tři sta metrů od místa činu. Jak se zároveň ukázalo, ze statku zmizel hnědý Citroen C3 a v domě bylo nalezeno jízdní kolo se stopami krve.

Rakouská policie bude mít ve 14 hodin tiskovou konferenci, při které přinese aktuální informace. Tamní Červený kříž krátce po poledni sdělil, že ubytovnu pro uprchlíky ve Wullowitzu zavře ještě tento týden. Podle zpravodajského serveru nachrichten.at měl původně v plánu ji uzavřít v prvním čtvrtletí roku 2020, ale po pondělních událostech dvacítku lidí, která tam bydlí, přestěhuje do jiného svého zařízení.