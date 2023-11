Přes dvě promile v dechu měl šofér čtyřkolky, který zavinil nehodu u Malont. Půjde před soud.

Opilý řidič na čtyřkolce narazil do osobního auta. | Foto: Policie ČR

Opilý řidič na čtyřkolce narazil do osobního auta.Zdroj: Policie ČRMluvčí českokrumlovských policistů Miroslav Šupík informoval, že dopravní policisté šetří srážku motocyklisty u Malont z konce října. „Sdělili podezření dvaačtyřicetiletému muži z Českokrumlovska, který na motorce značky Linhai vyjel do protisměru a střetl se Volkswagenem Passat,“ upřesnil. Motorkář se těžce zranil a vrtulník ho transportoval do českobudějovické nemocnice. „Ještě předtím se však řidič podrobil dechové zkoušce, kterou mu policisté naměřili více než dvě promile alkoholu v dechu,“ doplnil policejní mluvčí.

Škoda, kterou motocyklista způsobil, byla vyčíslena na nejméně sto padesát tisíc korun. Šoféra teď čeká soud. „Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ zakončil Miroslav Šupík.