Tvrdé drogy byly ukryté v černých kufrech, cestovaly s nimi najaté české páry většinou do USA, Thajska i Austrálie. Za tuto nelegální činnost jim hrozí tresty od 10 do 18 let.

Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové všichni obžalování dobře věděli, že heroin a kokain spadají mezi zakázané látky, a přesto se dopouštěli od poloviny roku 2014 do roku 2016 společně organizovaných kurýrských cest do zahraničí. „Kurýři tak činili za finanční odměnu a dovolenou zdarma. Různé osoby si drogy objednávaly a určovaly jim trasu i místa setkání, kde se uskutečnila výměna zavazadel,“ vysvětlila.

Dvojice jezdily na pobyt do USA, Thajska i Austrálie, celou dobu se měly hlásit i místa ubytování a potvrzovat svou identitu za pomoci sériového čísla jednodolarové bankovky. „Každá dvojice měla vždy čtyři kufry, v každém více jak deset kilogramů drogy, tato zavazadla se stávaly předmětem záměny,“ dodala Přibylová.

Nenápadné páry na dovolené

Irena a Milan měli převážet kokain z Los Angeles do Sydney. Monika a Karel do Las Vegas a Sydney, Petr a Barbora z Bankoku do Sydney, cesty měly podobný průběh, jen protagonisté se často měnili. Všichni zúčastnění měli za své služby brát finanční odměnu včetně zaplacené dovolené i s ubytováním a stravou. Podle Přibylové tak naplnili skutkovou podstatu trestného činu nedovolená výroba a nakládání s OPL ve velkém rozsahu jako organizovaná skupina ve více státech.

Drogového bosse Satana z Vimperka soud poslal na devět let do vězení

Výpovědi kurýrů zněly podobně. „Jsem úplně překvapený, o ničem jsem nevěděl. Cestu jsem podnikl, ale drogy jsem nepřevážel. Myslel jsem, že tam jsou peníze nebo nějaké ceniny,“ tvrdil Petr, který jel z Bankoku do Sydney. „Měl jsem dostat peníze a užít si dovolenou, měl jsem svůj telefon a jeden jejich, abych se neztratil s penězi,“ uvedl už v přípravném řízení.

Kufry i telefon prý dostal na parkovišti u obchodního domu. „Měl jsem se chovat jako na dovolené. Vyzvednout kufry a někde je předat. Přišla jen SMS, že přijde v Austrálii kurýr, byl to Asiat hovořící anglicky, dal mi stejné kufry o stejné váze,“ sdělil.

S sebou měl jen malé kapesné, jinak vlastní peníze. Peníze pro sebe a Barboru dostal v hotovosti, šlo o 100 tisíc korun, které se mu hodily. „Byl jsem mladý, tak jsem po nabídce skočil, prohledal jsem ty kufry a nic tam nebylo. Prošli jsme dvojitou kontrolou i přes celníky se psy, nic nenašli,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Nic nevěděli

Stejná tvrzení měl i sedmdesátiletý invalidní důchodce Milan. „Vše jsem už řekl, o ničem jsem nevěděl,“ bránil se. S organizátorem zájezdu se prý znal, pracovali spolu. „Dlužil mi peníze, navrhl mi toto výměnné řešení. Dal mi své kufry, ale nikdy jsem nic neměnil. Letěl jsem s přítelkyní přes Polsko, do Chicaga a Kalifornie, tam jsme byli pět dní, a pak v Sydney. Podívali jsme se do zoo, divadla a tak podobně,“ popisoval.

Kufry byly z umělé hmoty, létaly v zavazadlovém prostoru. „Kontroly na letištích byly velmi osobní, oblečení bylo přeházené. Nechápu, že tam byly nějaké drogy. Přítelkyně letěla několikrát, zavřeli ji v Sydney za pašování, i když to nevěděla,“ uvedl prošedivělý senior.

Dovolená i práce

Jednašedesátiletá Monika z Budějovic, také invalidní důchodkyně, měla kromě přepravy také pomáhat s překlady. „Hodně jsem cestovala a překládala. Volal mi známý, jestli bych mu nedělala průvodkyni, řekl, že jde o poznávací zájezd do Ameriky a shání náhradu za někoho, kdo nemohl odcestovat,“ přiblížila.

Potkali se prý v Horažďovicích, měli společné zájmy o motorky. Letěli přes Frankfurt do Las Vegas a Sydney. „Bydleli jsme v Sam's Town Hotel, doplácela jsem mu 35 tisíc za dovolenou. Odměnu jsem žádnou nedostala,“ tvrdila žena, která hovoří čtyřmi jazyky.

Soud pokračuje až do čtvrtka. Další termíny hlavního líčení jsou potom ještě 7. až 11. listopadu. Dalekosáhlá kauza je rozdělena do několika líčení, v jednom z nich má figurovat i bývalý moderátor TV Nova Slávek Boura. Šest osob již v březnu využilo dohodu o vině a trestu, šest přítomných a šest v zastoupení svých obhájců u pondělního soudu přiznání a dohodu se státní zástupkyní odmítlo. O vině a trestu rozhoduje ryze dámský senát v čele se soudkyní Olgou Smrčkovou.

Soud uzavřel případ drogového gangu bosse Papeže, dealeři se chtějí odvolat

V roce 2018 o rozsáhlé akci s krycím jménem VOMBAT informovala Národní protidrogová centrála takto:



V rámci mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním řízení České republiky, Spojených států amerických a Australského společenství, se podařilo rozkrýt organizovanou skupinu obchodníků s kokainem a heroinem v řádech stovek kilogramů, působící na území čtyř kontinentů. Jen v České republice bylo doposud obviněno 60 osob.



Předmětem trestné činnosti byla přeprava nelegálních drog ze zemí blízkých produkčním oblastem do Austrálie, kde se prodejní cena těchto látek pohybuje mnohonásobně výše a převoz zásilek tak generoval vysoký zisk. K těmto účelům měla skupina, v jejímž čele stáli tři hlavní organizátoři, propracovaný systém najímání kurýrů na území České republiky. Kurýry organizátoři vyhledávali prakticky na celém území republiky, nejčastěji mezi lidmi s nižšími příjmy či dluhy. Často také využívali jakousi obdobu tzv. letadla, kdy za provizi umožnili samotným kurýrům najít za sebe náhradu.



Drogy osoby pašovaly výhradně v párech a maximálně dvakrát, s delší časovou prodlevou. K realizaci cest využívala skupina oficiální cestovní kancelář, kde si nechala naplánovat individuální dovolenou, s odletem vždy z Prahy přes USA, nejčastěji Los Angeles, nebo Thajsko do Austrálie. Najatý pár kurýrů dostal na cestu vždy celkem čtyři kufry a mobilní telefon s předplacenou kartou. V místě pobytu byl pár kontaktován prostředníkem, který provedl výměnu kufrů. Ověření probíhalo přes přidělený telefon, cestou organizátora v ČR a zaslané číslo jednodolarové bankovky.



Droga a její úkryt v zavazadle byl ošetřen tak, aby se nedal odhalit detekčním rentgenem ani cvičeným psem na vyhledávání drog. V každém kufru bylo ukryto 5 kg drogy, jedna cesta tedy představovala převoz 20 kg nelegální látky. Náklady na jednu cestu představovaly částku 600 tisíc korun, z toho 200 tisíc byly náklady na cestu, a dále pak zpravidla 100 – 150 tisíc provize pro organizátory, 150 tisíc odměna pro kurýry a zbytek odměna za doporučení kurýrů.



V rámci trestního spisu akce „VOMBAT“, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích, bylo v České republice doposud zahájeno trestní stíhání proti 60 osobám. Obviněným hrozí v případě prokázání viny a pravomocného odsouzení tresty odnětí svobody v délce trvání od 10 až do 18 let.