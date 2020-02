Kapličtí policisté pátrají po zatím neznámém pachateli, který se v noci z neděle 23. února na pondělí 24. února v katastru Dolního Dvořiště vloupal do osobního vozidla tovární značky Audi.

Krádež v autě. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Milan Jaroš

"Zloděj po rozbití skleněné výplně pravého předního okna vnikl do vozidla, ze kterého odcizil pánskou peněženku, v níž měl poškozený doklady, platební kartu a peníze. Škoda byla odhadnuta na více než tři tisíce korun," přidává detaily českokrumlovská policejní preventistka Lenka Pokorná s upozorněním, že policie znovu připomíná, že auto není trezor a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.