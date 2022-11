Zprávu o nalezené návnadě včetně fotografií umístila na Facebook před pár dny paní Monika. Podle ní navíc rozhodně nejde o první takový nález. "Nevím, proč na to mám zrovna já takové štěstí, ale dnes opět úplně to samé - buřt, ve kterém byl sáček s bílým práškem. Tentokrát návnada ležela na chodníku a vypadá to, že je rozkousaná, nejspíš ji někdo vyndal psovi z tlamy a zahodil. Chtěla bych tedy tímto poprosit i všechny pejskaře, když vyndají psovi z tlamy něco takového, aby to přinejmenším hodili do popelnice a zabránili tak případné otravě dalších psů," vzkázala pisatelka s tím, že celou věc už oznámila na policii, které předala také nalezené návnady.