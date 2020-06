Nepodmíněný pětiletý trest ve věznici s ostrahou zatím nenastoupí, rozsudek není pravomocný. Jeho obhájkyně se na místě odvolala. Jak uvedla rodinná známá, dívku bil pěstmi do obličeje i břicha. „Občas ji i pokousal, jednou se nechala ošetřit i v nemocnici, ale musela říci, že spadla ze štaflí,“ popsala.

Jakub je od loňského roku ve vazbě. Znalci z oboru psychologie u čtvrtečního soudu potvrdili, že má sklony k agresi hlavně pod vlivem alkoholu. On si před okresním soudem hrál na oběť. Nebál se ani obviňovat bývalou přítelkyni, že lže a jeho excesy si vymyslela.

Dívka má ze soužití s tyranem psychické problémy a z toho důvodu vyhledala i odbornou pomoc. „Jsem ráda, že je vše za mnou. S ním a jeho rodinou už nechci nic mít,“ uzavřela týraná dívka s tím, že se již nechce více vyjadřovat.

Z těžkým srdcem o případu hovoří i další rodinní příslušníci, kteří si nepřáli být jmenováni. „Byli jsme u výslechu, jsme rádi, že to máme za sebou, chceme už mít klid. Jen doufáme, že mu to otevře oči. Těžko říci, zda ho případný pobyt ve vězení napraví,“ míní svědkyně, která mladíka zná už od dětství.

Jeho chování na začátku vztahu s dívkou bylo v pořádku, ale postupně přibývaly problémy a gradovalo to.

ALKOHOL A ZÁKAZ ŘÍZENÍ

Když Jakub L. v loňském roce za odporné chování k němé tváři, jehož videozáznam na sociální síti pobouřil veřejnost, dostal podmíněný trest 2,5 roku, začal pít.

Následoval zákaz řízení motorových vozidel a v neposlední řadě systematické fyzické i slovní napadání přítelkyně.

Jak potvrdil soudce prachatického okresního soudu Jiří Mühlstein, o výsledném trestu by měl rozhodnout Krajský soud v Českých Budějovicích. „Jelikož se na místě odvolali, tak rozhodne vyšší instance. Posílám tam rozsudek včetně vyjádření k odvolání obhájce, po uplynutí osmidenní lhůty by mohl padnout pravomocný rozsudek,“ odhadl s tím, že Jakub L. by mohl znát trest za své skutky maximálně do dvou týdnů.

Agresivní jednání mladíka z Prachatic lidé odsoudili již v případě psa Marleyho, nyní ukázal ještě horší tvář.