Muže z Českokrumlovska zaujala nabídka na investování peněz a jejich následné zhodnocení. Podle pokynů podvodníka, což netušil, do svého mobilního telefonu nainstaloval aplikace, přes které se pachatel poté naboural do mužova internetového bankovnictví. Následoval klasický postup – pachatel nejenže postupně odčerpal finance z mužova běžného a spořicího účtu, ale navíc si jeho jménem sjednal postupně dvě půjčky, které pak z účtu rovněž odčerpal. Podvodník tak poškozenému muži od 18. do 27. ledna způsobil škodu, která přesáhla částku 1 130 000 korun.