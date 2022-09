Policisté v Krumlově šetří podvody, které provádí pachatel v prodejnách občerstvení. Koupí si zboží, a platí bankovkou vysoké nominální hodnoty. Pak po obsluze požaduje rozměnit peníze. Obsluze dá nejdříve bankovky menší nominální hodnoty, které mu obsluha vymění za jednu větší. Tu větší bankovku dá pachatel zpátky k těm menším, a znovu žádá obsluhu o jejich rozměnění. Tak vyláká víc peněz, než by měl dostat. První případ se stal 1. září v době od 18:08 hodin do 18:12 v pekařství NODES a druhý 16. září od 19 do 19:30 h v restauraci Zdroj Na Ostrově.