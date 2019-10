Policisté z Českokrumlovska začátkem týdne řídili rozsáhlou pátrací akci po seniorovi, naštěstí s dobrým koncem, byť pohřešovaný senior zažil velmi horké chvíle, a to doslova. Shořelo mu totiž v lese auto se vším, co bylo uvnitř.

Ilustrační foto. Pátrací akce. | Foto: Policie ČR

"V pondělí kolem půlnoci přijali policisté oznámení od rodiny, která pohřešuje seniora myslivce," přibližuje jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. "Vyrazil i s vozidlem VW Polo do honitby Soběnov, a to kolem třetí hodiny odpoledne. Z lesa se nevrátil a rodinu to velmi zneklidnilo, neboť v noci nestřílel."