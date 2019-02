Písecko - Mladý Vietnamec napadl svého krajana sečnou zbraní. Jen rychlý zákrok policistů zachránil jeho život.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

První den tohoto týdne přijali v odpoledních hodinách policisté Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje oznámení o fyzickém napadení v ubytovně malé obce na Čimelicku. První policejní hlídka z obvodního oddělení Čimelice přijela na místo za necelých osm minut od oznámení. Na místě zjistili, že jeden z napadených mužů masivně krvácí na pravém spánku. Policisté okamžitě zasáhli.



Během okamžiku na místo přijeli pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje z Čimelic. Převzali si od policistů do péči těžce zraněného a zajistili životně důležité funkce. Poté ho převezli do písecké nemocnice.



„V domě je ubytováno mnoho asiatů, kteří mezi sebou mezi rozepře. Ty po čtvrté hodině odpolední vygradovaly k fyzickému napadení, kde hlavní roli sehrála sečná zbraň. Podezřelý muž z fyzického útoku byl strážci zákona zadržen a o celé události informováno operační středisko. Na místo incidentu byla vyslána výjezdová skupina Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Písek a zároveň byl zajištěn tlumočník vietnamského jazyka, protože komunikace se svědky události byla velmi problematická," uvedl poručík Milan Bajcura.



Vzhledem k tomu, že kriminalisté prvotním šetřením zjistili, že byl napadený muž ohrožen na životě a v jednání podezřelého spatřovali naplnění skutkové podstaty zločinu Vražda, ve stádiu pokusu, přivolali své krajské kolegy z kriminální služby. Ti po příjezdu na místo zahájili úkony trestního řízení a nechali podezřelého převézt do policejní cely.



V úterý 7. března předali čtyřiadvacetiletému mladíku vietnamské národnosti usnesení o zahájení trestního stíhání z výše uvedeného zločinu a zároveň podali krajskému státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby.