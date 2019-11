"Řidič při kontrole nepředložil platné řidičské oprávnění," dodává mluvčí českokrumlovského územního odboru Policie ČR Lenka Pokorná. "Policejní hlídka Obvodního oddělení ho zastavila v ulici Vyšehrad v Českém Krumlově."

Provinilci bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Věc je dále vedena formou zkráceného přípravného řízení. Trestní stíhání podezřelého je vedeno na svobodě.

Co se postihu týká, za spáchání přečinu "Maření výkonu úředního rozhodnutí" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému a vždycky se tímto skutkem zabývá soud. V trestním řízení hrozí odnětí svobody až do dvou let a peněžitý trest. Za spáchání tohoto přečinu se obvykle uděluje další zákaz činnosti, tedy řízení motorových vozidel, a to na jeden rok až deset let.