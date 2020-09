Vloupání do vozidla vyšetřují podle policejního mluvčího Milana Bajcury lipenští policisté.

Jen pár minut stačilo dosud neznámému pachateli k vloupání do vozidla u "českého moře". Stalo se tak v pondělí 31. srpna krátce po poledni. "Vnikl do zaparkovaného osobního vozidla značky Mitsubishi ASX u hotelu Wellness ve Frymburku, odkud odcizil pánskou peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady," objasňuje, co se stalo, Milan Bajcura. Majiteli byla způsobena škoda za více jak 5 000 korun.