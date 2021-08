Prvním případem krádeží vakcíny v jižních Čechách se zabývají policisté. Informovala o tom na twitteru Česká televize. "Vedeme to jako trestný čin krádeže od 8. června. Čekali jsme na odborné vyjádření ministerstva zdravotnictví k tomu, jaká byla způsobená škoda. To jsme dostali až před několika dny," řekl policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nemocnice Český Krumlov udělala po krádeži veškerá opatření, aby podobným incidentům do budoucna zabránila, řekl ČTK jihočeský koordinátor pro očkování proti koronaviru Petr Studenovský. "Udělala se opatření ve smyslu, že byla fyzická přítomnost při počítání, odevzdávání, přebírání služby. Všechno, co se mohlo udělat, aby se to neopakovalo, tak se udělalo," řekl Studenovský.

Očkovací centrum fungovalo v českokrumlovské sportovní hale. Teď už tam provoz skončil, proti koronaviru se očkuje v nemocniční ambulanci.