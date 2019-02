Horní Planá - POdnapilý muž se dožadoval sexu. Skončil na záchytce a je trestně stíhán.

Podezřelý muž (r.1991) měl dne 9.ledna kolem 22. hodiny v baru v Horní Plané slovně napadnout poškozenou servírku z důvodu předešlých neshod ohledně silvestrovského večera.



Po následné vzájemné hádce se servírky zastal majitel baru, kterého podezřelý měl minimálně v jednom případě udeřit pěstí do obličeje. Do fyzického napadení se vložila spolumajitelka baru, která bránila majitele, přičemž jí měl podezřelý muž udeřit nejméně ve třech případech otevřenou dlaní do obličeje.



Dále následující den 10. ledna po půlnoci, podezřelý v restauraci v Horní Plané, v podnapilém stavu, měl obtěžovat přítomné hosty a dále měl přistoupit za barový pult k poškozené servírce, kterou údajně obejmul kolem krku a chtěl jí líbat.



Když se mu servírka vytrhla, tak jí měl slovně vyhrožovat, že pokud s ním nebude mít pohlavní styk, tak jí zabije.



Přivolaní policisté z Horní Plané podezřelého muže zajistili a jelikož kladl aktivní odpor byla mu přiložena pouta. Následně jej policisté eskortovali do Protialkoholní záchytné stanice do Č.Budějovic, kde " nadýchal" téměř 2,60 promile alkoholu.



Po „ vystřízlivění" převzal dne 11. ledna podezřelý muž z rukou policistů sdělení podezření pro přečin výtržnictví, neboť se tohoto skutku dopustil opětovně. Do dvou týdnů stane před soudem.