Chvalšiny - Cyklista za náhle stojícím autem nestačil zastavit a prolétl zadním sklem dovnitř auta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

Českokrumlovští kriminalisté z oddělení obecné kriminality vyšetřují případ letní dopravní nehody s těžkým zraněním cyklisty.



Tehdy jel řidič (35 let) osobního vozidla tovární značky Hyundai v katastru obce Chvalšiny, přičemž se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a při objíždění cyklisty vjel do protisměru.



V tu dobu proti němu jel řidič jiného vozidla, načež se řidič Hyundaie začal vracet zpět do svého jízdního pruhu a prudce snižoval rychlost až do úplného zastavení.



Na tuto situaci již nemohl cyklista zareagovat a narazil do zadních dveří jeho vozidla, kdy následně zadním sklem prolétl do vnitřní části vozidla. Cyklista se středně těžce zranil a musel být převezen vozidlem Zdravotnické záchranné služby do nemocnice. Poté nastala jeho delší pracovní neschopnost.

Kriminalisté po obdržení všech lékařských zpráv před vánočními svátky zahájili trestní stíhání řidiče vozidla Hyundai pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Jeho stíhání je vedeno nevazebně.