Českokrumlovským policistům se podařilo objasnit, kdo má na svědomí vloupání do domu, ke kterému došlo loni v červenci ve Chvalšinách.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Obvinili devětatřicetiletého muže z Českokrumlovska a sedmatřicetiletou ženu ze Strakonicka. Policisté jim kladou za vinu, že francouzskými dveřmi násilně vnikli do domu. Přitom poškodili nejenom francouzské okno, ale také vstupní protipožární dřevěné dveře do sklepa, dveře do skladu, dveře do suterénu domu, dřevěné dveře do sklepa a vstupní dveře do garáže. Z domu odcizili různé elektrospotřebiče, pracovní nářadí a vybavení domu. Způsobená škoda byla stanovena na téměř 130 tisíc korun.