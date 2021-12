Policisté zadrželi na Latráně zlodějku. Jak se ukázalo, pěkně se napálila

Stalo se to krátce před půlnocí 4. prosince. Hlídka krumlovské policie zadržela v Latráně mladou ženu, která je podezřelá, že se vloupala do jedné z restaurací, kde ukradla drahý alkohol. Nebo si to alespoň myslela.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK