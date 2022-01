Polici to nahlásila dvaačtyřicetiletá žena. Podle všeho se někdo do domu pokoušel vloupat ve středu. Poškodil při tom vstupní dveře a zárubeň, ale do domu nevnikl. Po neúspěšném pokusu dostat se do domu, hledal jinde. Z volně přístupné neuzamčené dílny u domu sebral svářečku, motorovou pilu a dvě láhve alkoholu.