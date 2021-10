"Zároveň žádáme každého, kdo by uvedeného muže na fotografiích poznal, případně měl další poznatky ke zjištění jeho totožnosti, aby tyto informace kaplickým policistům sdělil," dodala Lenka Pokorná.

Jak informuje policejní mluvčí Lenka Pokorná, podání vysvětlení tohoto muže by zásadně přispělo k objasnění prošetřované trestné činnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.