Holka s velkým srdcem na správném místě. Tak na Kláru, která minulý týden zemřela rukou vraha ve vesnici Třebiště nedaleko Soběslavi, vzpomíná Robert Ramon Ron z Českých Budějovic. Ten ještě s dalšími přáteli postavil Kláře na českobudějovickém sídlišti Máj, kde se všichni potkávali, improvizovaný pomník složený ze společných fotografií.

„Byla usměvavá, byla s ní sranda. Byla svoje, ať se dělo, co se dělo,“ vyprávěl Robert Ramon Ron, jenž se s Klárou poznal, když jí bylo 14 let. „Byla to moje první holka, do který jsem se zamiloval. Po rozchodu už jsme šli každý svou cestou, Klárku už jsem potkával jen občas – ať už někde v hospodě, nebo venku s partou. Vždycky jsme se pořádně pobavili. Teď už mám svůj život a svou rodinu, kterou miluju, ale pořád vzpomínám. Klárčina smrt mě hodně vzala,“ doplnil Robert Ramon Ron, jenž zná i přítele zavražděné. „Je to nepopsatelný pocit. Ať je jí tam nahoře dobře. Z hlubokého srdce vyjadřuji upřímnou soustrast její mamince.“

Vražda se stala ráno před týdnem. Jedenatřicetiletého muže podezřelého ze spáchání násilného činu zadrželi policisté na zahradě domu, v němž údajně svou přítelkyni zavraždil.

Podle mluvčího policie Milana Bajcury již kriminalisté muže obvinili ze zločinu vraždy a podali státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby. Soud návrh akceptoval. „Motivem tohoto závažného zločinu byly pravděpodobně vztahové problémy dvojice,“ doplnil Milan Bajcura s tím, že policie vyzývá k pomoci i veřejnost. Prosí, aby na linku 158 zavolali všichni, kteří minulou středu kolem 17. hodiny v obci Želeč a okolí přišli do kontaktu s mladým mužem a mladou ženou. Pomůže to při vyšetřování.