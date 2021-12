Policisté z Krumlova vypátrali upírku. Zmizela loni na jaře spolu s karavanem

Pohnout s případem by i po tak dlouho době mohla pomoci veřejnost. "Kdokoliv, kdo by k tomuto případu disponoval nějakými informacemi, by se měl přihlásit na linku 158," žádají kriminalisté. "Během uplynulých let mohl pohřešovaný někoho kontaktovat a podobně…," naznačuje Jiří Matzner jeden z možných scénářů.

Dalibor Eisenreich byl v době svého zmizení střední 172 cm vysoké postavy, nosil rovné hnědošedé vlasy a prošedivělý knír, měl šedomodré oči. "Samozřejmě, pokud chtěl sám zmizet, mohl změnit podobu," podotýká mluvčí k fotografii pohřešovaného z roku 2006.