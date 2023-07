Nečekanou situaci v rámci běžné silniční kontroly zažili policisté, kteří ve čtvrtek 27. července 2023 brzy ráno v Českém Krumlově zastavili audi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Čtyřicetiletý řidič vozidla byl vyzván, aby se podrobil testu na alkohol. To ale řidič odmítl. Mluvčí policistů Miroslav Šupík uvedl, že následně policistům na místě několikrát nabídl úplatek ve formě nespecifikované finanční částky, což policisté opakovaně odmítli s upozorněním, že by se mohlo jednat o úplatek. "Na upozornění hlídky ale řidič odvětil, že to ví, a opětovně jim nabízel peníze," řekl mluvčí.

Svým jednáním si tak řidič zadělal na problémy. Krumlovští kriminalisté z oddělení obecné kriminality jeho jednání kvalifikovali jako zločin podplacení a zahájili proti řidiči trestní stíhání. Obviněnému hrozí až šest let vězení.