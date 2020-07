Řídil přes zákaz, ale krumlovští policisté si na něj počíhali

Znovu před soudem by měl do dvou týdnů skončit devětadvacetiletý muž z Českobudějovicka, který ve čtvrtek 23. července ve večerních hodinách řídil osobní automobil Mercedes na silnici z Českého Krumlova do Českých Budějovic.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jak upřesnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, muž byl v blízkosti zastávky Český Krumlov - Domoradice kontrolován hlídkou obvodního oddělení Český Krumlov. "Policisté zjistili, že mu byl uložen rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až do září příštího roku," popsala. Případ proto prověřují ve zkráceném přípravném řízení. "Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání," uvedla obvinění. Prohlédněte si novorozence a pošlete nám své snímky Přečíst článek ›

Autor: Lenka Pospíšilová