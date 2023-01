Oba muži jsou obviněni z nelegálního obchodování s drogami, převážně pervitinem, Chalaš měl krom toho dovážet také léky k výrobě látek s hormonálními a anabolickými účinky ve spojení s organizovanou skupinou, za což mu původně krajský soud vyměřil devítiletý trest.

Dvě milenky

Ve čtvrtek dopoledne hlavní líčení pokračovalo výslechem svědků. Dostavily se dvě ženy z Vimperka, které už na chodbě ronily slzy. Brunetka s piercingem v obličeji vyprávěla, že zná oba obžalované celý život a v podstatě je považuje za svou rodinu.

„Rudolf byl vrstevník bratra, Dominika znám od základní školy, povídá se o nich hromada věcí, drbů. Dominik měl prodávat, ale já od něj nikdy pervitin za peníze nebrala, dával mi ho. Nechával mi malé množství na mobilu nebo CD u postele, věděl, že kouřím trávu, tak občas i nějakou paličku, protože na mě myslel. Šnupala jsem, byla jsem občasný uživatel, ale přestala jsem brát, když ho chytli,“ vyprávěla žena středních let.

Prý šlo o období asi tří let, ale závislá nikdy nebyla. Ludera si měl drogu podávat i nitrožilně, míval větší množství nejen pro vlastní účely. „Vídali jsme se skoro denně, bydlel v autě, protože má rád svobodu, byl totiž ve vězení. Ke mně chodil jen unavený, vykoupat se, pak spal i tři dny v kuse, ani nevstal na záchod,“ popisovala podivné soužití, které praktikoval i s její známou. Prý byl zrovna u té, s kterou lépe vycházel a nehádal se.

Chodil k té i k té

Objevoval se prý náhodně, ve dne i v noci. „Občas nakoupil i uvařil, chodil ke mně, nebo ke kamarádce, měly jsme pro něj slabost,“ vysvětlila dále. Soudkyně Soňa Biskupová Fišerová se ptala, zda se její slabost vztahovala i na pana Chalaše. „Ano i pro něj jsem měla slabost. Občas mi ale lezl na nervy, jednou na benzině jsme se i poprali,“ smála se.

„Čím se živil pan Ludera?“ ptala se dál předsedkyně. „Byl to dobrej kšeftař, prodával nejen drogy, uměl si poradit. Když neměl práci, vždy přežil. Ať měl korunu nebo tisíce, vždy vystupoval stejně,“ naznačila.

S Chalašem občasný návštěvník její postele měl prý řadu kšeftů, ale do obchodního jednání ji nezatahovali. „Často ho sháněl, volal, ať ho někam pošlu, měl od něj půjčené auto, které denně platil,“ dodala. Soudkyni spíše zajímaly drogy a dluhy. „Půjčoval si od něj peníze, kšeftoval s drogami?“ „O tom vůbec nic nevím,“ mlžila svědkyně.

Předsedkyně soudního senátu také připomněla některé odposlechy telefonů. V jednom z nich měl Chalaš svědkyni a Luderovi vyhrožovat za napráskání zabitím. Chalaš se ptal, kde jsou. Ona mu odpovídala, že jede sama, že Dominik vyskočil z auta a honí ho policajti. To bylo v lednu 2020.

Pařili a jezdili autem

Úplní přátelé prý obžalovaní nebyli. „Navzájem se nemusí, byli spíše obchodní partneři. Chalaš měl servis uprostřed Vimperka. Chodili jsme spolu pařit, scházeli jsme se pravidelně třeba na narozeniny, to jsme jezdili pít na celý víkend,“ vzpomínala dále. S Luderou prý jezdila autem sjetá a vše jí splývá. „Jezdili jsme třeba celý den, byli jsme na louce, pořád mu někdo volal, on to ale nebral, chtěli jsme být spolu,“ uvedla brunetka s úsměvem.

Druhá z žen, dlouhovlasá blondýnka, svědectví odmítla. „Nechci v této věci vypovídat, sama jsem trestána, mám tříletou podmínku. Obávám se, že by mi to mohlo přitížit,“ naznačila a opustila jednací síň.

Vrchní soud si podle předsedkyně Soni Biskupové Fišerová přál předvolat i svědkyni ze zahraničí. Ta žije v Anglii a bylo na ní zahájeno vydávací řízení. Hlavní extrakční řízení se uskuteční 23. února. „Westminsterský soud ji propustil na kauci, v tomto termínu se musí dostavit, nesmí vycestovat, musí být k zastižení na telefonu i uvedené adrese,“ přiblížila soudkyně.

Dominik Ludera před soudem potvrdil, že pervitin ředil kloubní výživou. „Nejkvalitnější ředění bylo asi osm gramů pervitinu a dva gramy výživy,“ podotkl. Konzumenti ho prý většinou kupovali na šňupání, či kouření, a tam nic nepoznali. „Jestli Chalaš přidával kofein, o tom už nic nevím,“ dodal. Satan naopak ředění kloubní výživou popřel úplně. "Nic takového jsem rozhodně nedělal," oponoval.

Znali se z diskotéky

Další svědkem byl mladík, který od Chalaše nakupoval podpůrné prostředky na cvičení. „Znám jen pana Chalaša, jsem z Vimperka, kolovaly o něm různé pověsti,“ zmínil. O přátelství se prý nejednalo. „Měl gumárnu, když jsem potřeboval přezout auto, tak se to hodilo. Prodal jsem přes něj taky poměrně rychle auto,“ dodal tmavovlasý muž, s kterým se seznámil na Malibu diskotéce.

Chodil prý cvičit do posilovny, ale potkávali se tam málo. „Řešili jsme spolu, jak mám cvičit, co brát na podporu. Chtěl jsem na soutěž, tak jsem se ptal. Říkal mi, že existují různé látky, které to urychlí. Říkalo se o něm, že bere anabolické steroidy,“ shrnul svědek. Zdálo se mu prý, že tomu rozumí, a tak od něj několik krabiček koupil. „Injekce jsem si pak pořídil sám, fungovalo to ale méně, než jsem si představoval. Jen jsem to zkusil a pak jsem s tím přestal,“ vzpomínal. Dodal také, že látky měly pocházet ze zahraničí, údajně Maďarska, či Bulharska.

Rudolf Chalaš se znovu bránil, že jeho produkty nebyly anabolického a hormonálního charakteru. „Šlo o běžně prodejné látky, svaly rostou i po proteinu, keratinu a dalších. Bylo jasné, že šlo o fake, neměli hormonální ani anabolické účinky,“ opakoval.

Práskač z vězení

Na závěr se dostavil bývalý spolubydlící Ludery z věznice v Příbrami. „Známe se osobně z výkonu trestu, s Chalašem jsem se osobně neviděl, jen jsem mu poslal varovný dopis, když jsem si o něm přečetl v novinách,“ naznačil.

Za mřížemi se prý Dominik Ludera rozpovídal o své trestné činnosti i „kamarádovi“ Chalašovi. „Bývali prý velice dobří kamarádi, než mu začal Chalaš chodit za přítelkyní, za kterou ale nevím. Rozkmotřili se také kvůli půjčování aut a nějakým podvodům,“ přibližoval muž, který se pohyboval ve věznicích ve Švýcarsku, Příbrami i Českých Budějovicích.

Ludera se podle jeho slov měl domluvit s obhájkyní a policií na tom, že Chalaše „udělají“ společně. „Doufal, že dostane menší trest. Měly to být polehčující okolnosti, slíbili mu mírnější trest, podmíněné propuštění. Chalaš mu měl půjčovat hummera a prachy, potom lézt za expřítelkyní a vyhrožovat, vyprávěl to celému oddělení, nejen mě. Byl nasranej a chtěl se mu pomstít,“ upozorňoval zvláštní mužík.

Pracoval prý ve vazební věznici v Budějovicích jako chodbař a zjistil, že Rudolf Chalaš tady sedí. „Věděl jsem to z novin, tak jsem mu napsal ten dopis, že Ludera není kamarád, ale šmejd,“ rozčiloval se.

Pofidérní svědek také přiblížil svou trestnou kariéru, ve Švýcarsku prý seděl za černou jízdu vlakem a autobusem, rok, protože neplatil pokuty. „Věnoval jsem se také majetkové trestné činnosti, dlužil jsem na výživném, drogám nikdy,“ popsal svůj obor.

Jeho tvrzení Ludera i Chalaš odmítali. „Je to celé hloupost, rozhodně jsem se nechlubil tím, s kým jsem páchal trestnou činnost a koho chci udělat,“ vyjádřil se Dominik Ludera. Podobně reagoval i Rudolf Chalaš. „Dvakrát jsem Luderovi půjčil peníze. Hummera nikdy. S jeho ex jsem spal jen dvakrát, pak jsem jí párkrát kontaktoval. To bylo všechno,“ uzavřel komentář.

Soudní jednání pokračuje i v pátek 20. ledna a příští týden. Případ budeme nadále sledovat.