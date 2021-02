Policejní hlídka se za Audi A4 vydala a snažila se šoféra řádným způsobem, blikajícími modrými majáky a rozsvíceným nápisem „STOP POLICIE“, zastavit. Šofér však místo toho šlápl na plyn a snažil se policistům zmizet v ulicích města.

„Ti ale vozidlo z dohledu neztratili,“ líčila mluvčí policie Lenka Pokorná. „Policisté pronásledovali auto až do slepé ulice Sídliště na Plešivci. Řidič vůz zastavil a následně z míst spolujezdců na pravé straně postupně vyběhli tři muži. Vypadalo to, jako by na pravém předním sedadle seděli dva muži a na místě řidiče nikdo.“ Posledního z prchajících mužů policisté zadrželi pomocí donucovacích prostředků.

Policisté posléze zjistili totožnost prchajícího muže. Tento sedmačtyřicetiletý muž z Českokrumlovska je policii důvěrně známý. Navíc má zákaz řízení všech motorových vozidel do dubna 2022. Zkoušku na omamné látky odmítl. Navíc auto nemělo zákonné pojištění a není přehlášeno na nového majitele.