Obžaloba viní Rumuna Mariuse Ivana (ročník 1977) z toho, že 27. září loňského roku pod vlivem alkoholu napadl a následně pobodal nožem svého spolubydlícího před ubytovnou v ulici Na Závodí v Humpolci.

„Po vzájemné hádce jej nejprve udeřil pěstí a po následné rvačce mu vyhrožoval, že jej pořeže,“ zaznělo v pondělí u soudu. Poté měl obžalovaný odejít do kuchyně ubytovny a vrátit se zpátky s kuchyňským nožem.

„Zezadu ho pak bodl do bederní části zad. Postiženému tak způsobil zranění poblíž ledvin, kdy mu hrozil rozvoj traumatického šoku,“ tvrdí obžaloba. Marius Ivan následně sedl do svého auta a odjel pryč.

Celému incidentu předcházelo společné popíjení alkoholu, které vyvrcholilo vzájemnou hádkou. „Znali jsme se zhruba měsíc, bydleli jsme společně. Pocházíme ze stejného města v Rumunsku, tak došlo na spor o místní romskou komunitu. Nadával mi do cikánů. Měl jsem ruku na noži, ale nevím, jak se to stalo, spíš jsem ho jen tak objal,“ tvrdil obžalovaný s tím, že nůž venku na stole zůstal po předchozí večeři.

Podle výpovědi zraněného i několika dalších svědků mu však měl vyhrožovat pobodáním a pro nůž si do kuchyně došel. Soud pod vedením předsedy trestního senátu Ondřejem Kubů nyní musí rozkrýt, jak incident skutečně proběhl. Obžalovanému v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let.

Jedná se totiž o recidivistu, který již byl jednou v Rumunsku odsouzen na pět let za mřížemi za pokus o vraždu. Podle rozsudku svou o 11 let mladší manželku shodil z balkonu poté, co se dozvěděl, že šla bez jeho vědomí na potrat. „Neshodil jsem ji, sklouzla tenkrát sama,“ přiblížil soudu svůj pohled na dřívější incident obžalovaný.

Soudní líčení pokračuje v úterý výslechem svědků a soudních znalců.