Bez papírů a po jointu marihuany si sedla na konci ledna za volant peugeotu dvacetiletá slečna. Myslela si, že trasu Frymburk - Lipno nad Vltavou zdolá "bez ztráty kytičky". Jenže, co čert nechtěl, zastavila jí policejní hlídka.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Policisté během několika málo minut lustrací zjistili, že řidička nemá za volantem co dělat, protože zákaz řídit všechna motorová vozidla má až do listopadu příštího roku. "Policisté se zaměřili na provedení testu na zjištění návykových látek, kdy přístrojem Dräger zjistili negativní výsledek, ale drogovým testerem DrugWipe 5 byl zjištěn pozitivní výsledek na THC. Tedy test na alkohol byl nulový, ale ten na drogy potvrdil jejich užití," uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Slečna byla eskortována do nemocnice, kde se dobrovolně podrobila odběru biologického materiálu. Výsledek testu už mají policisté k dispozici a je jasné, že řidička měla v těle zakázané množství THC a jde tedy o trestný čin. "Minulý týden si proto převzala sdělení podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky:" upřesnil Milan Bajcura. Případ je realizován formou zkráceného přípravného řízení a slečna bude své konání vysvětlovat soudci.