Auto v očividně špatném technickém stavu řídil muž, ročník 1989.

Usedl za volant, předtím vzal drogu. Ilustrační foto | Foto: PČR

Ani on ale nebyl ve stavu, kdy by mohl sednout za volant. Když jel v dopoledních hodinách s Citroenem Xsara mezi Frymburkem a Pláničkou, zastavili ho policisté. Řidič se podrobil testu na zjištění návykové látky. Výsledek vykázal přítomnost látky amphetamin/methamphetamin. Policisté muži zakázali další jízdu a odvezli ho k odběru biologického materiálu do zdravotnického zařízení.