Nafta zmizela z dalšího stroje. Krádež vyšetřují tentokrát policisté z Horní Plané.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Ve středu někdy v době od 16 do 7.30 hodin druhého dne nějaký zloděj odstranil uzamčené víčko traktor bagru tovární značky New Holland. Traktor stál u nádraží. Zloděj z něho odčerpal zhruba 80 litrů motorové nafty. Způsobil tak škodu škodu za více než dva a půl tisíce korun. Policisté žádají každého, kdo by měl k případu jakékoliv informace, aby je sdělil na služebně v Jiráskově ulici č. 178 v Horní Plané, nebo na tel. 974 232 710.