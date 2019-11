Hned tři případy neplacení alimentů v těchto dnech řešili českokrumlovští policisté. Podrobnosti přiblížila policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Prvním dlužníkem výživného má být pětačtyřicetiletý muž z Českokrumlovska, který si, podle dosavadního šetření, svou vyživovací povinnost na nezletilou dceru řádně neplní od října 2018 až do současné doby, a to i přes to, že mu ji stanovil rozsudkem Okresní soud v Českém Krumlově. "Na výživném má dlužit přes dvacet tisíc korun," dodává mluvčí. "V uplynulých dnech si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin zanedbání povinné výživy."