Skřidla - Až neuvěřitelný se zdá případ založené nové černé skládky ve Skřidlech v katastru Velešína.

Lidé totiž nalezli doslova uprostřed cesty z korby vysypanou hromadu harampádí a suti, a to takovým způsobem, že jim nad tím zůstává rozum stát.

„To je vrchol všeho. Mám děsný dopal. My si tu můžeme nohy ušoupat, sázíme lípy u kapliček, čistíme vodojemy, máme rozkopanou obec – a tohle do toho na krku,“ rozčilovala se před prodlouženým víkendem starostka Mojného Jana Zoufalá. „Likvidace tohohle neřádstva nás bude stát deset dvanáct tisíc korun!“

Nález jedné hromady uprostřed polní cesty a kousek dál druhé nahlásili lidé Jiřímu Růžičkovi z Velešína, o kterém všichni vědí, že šéfuje velešínským ochráncům přírody a neustále se pohybuje v lese a jinde v přírodě. Navíc je místostarostou města.

„Dozvěděl jsem se to ve středu. Skládka se nachází v našem katastru, ale zjistili jsme, že leží na pozemku obce Mojné. Proto jsme o ní uvědomili starostku,“ řekl v úterý 12.5. Jiří Růžička.

Ta neváhala a zavolala policii. Hromady harampádí, suti a plachet očividně pocházejí z nějaké hospody. Vypadá to, jako by ji někdo rekonstruoval a nepotřebné haraburdí nechal vyvézt někam do lesa.

„To snad museli někomu zaplatit, aby to vyvezl, a ještě musel být nalitej,“ pochybuje starostka o zdravém rozumu toho, kdo nepořádek na cestu vyklopil. Nicméně skládka obsahuje řadu insignií, podle kterých by určitě někdo měl poznat, odkud pochází. „Jsou tam například zelené dlaždičky, sklo s nalepenými nebo namalovanými kytičkami,“ doplnil Jiří Růžička.

„Černé skládky se vehementně rozšiřují. U nás už je to čtvrtá, ve Velešíně asi šestá. Tuhle zlikvidujeme asi do konce týdne, aby ji lidé nezačali rozšiřovat,“ konstatovala Jana Zoufalá.

Případem senyní zabývá nejenom policie, ale také inspekce životního prostředí. "Několik vytypovaných objektů už jsme obešli, zatím neúspěšně. Ale nelezení viníka je jenom otázkou času," řekla v úterý starostka. "Pak jim to vysypeme do sálu," dodal ironicky Jiří Růžička.

Ale odhalení původce skládky na sebe nedalo dlouho čekat. Starostka ještě v úterý 12.5. osobně s motyčkou začala v hromadách kopat, a to úsilí se jí vyplatilo.

„Našla jsem jméno kaplické restaurace, odkud to všechno bylo. Vydali jsme se tam a pak oslovili majitele. Prý dal jednomu člověku tisícikorunu, aby odpad vyvezl na sběrné místo do Českých Budějovic. Domluvili jsme se s ním na uhrazení likvidace skládky, jejíž založení bylo klasifikováno jako přestupek, takže zítra ji uklidíme,“ líčila Jana Zoufalá odpoledne.

„Jsem ráda, že to nebude platit obec. To už je naše třetí černá skládka, u které se nám podařilo zjistit, kdo ji má na svědomí,“ dodala.