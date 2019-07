Ta se stala loni v lednu a obžalováni jsou z ní muž a žena ze Slovenska, kterým hrozí až výjimečný trest. Krajský soud čekají další tři jednací dny, ale podle mluvčí soudu Ivany Vobejdové zatím není možné odhadnout, jestli bude vynesen rozsudek.

Soud začal vraždu projednávat už v květnu. Obžalovaní odmítli vypovídat a v přípravném řízení vypovídal jen obžalovaný. Podle jeho první výpovědi, která se u soudu četla, došlo mezi dvojicí a manžely k hádce kvůli penězům za údajné znásilnění. Muž nejprve tvrdil, že si přijeli pro peníze a on manžele v hádce zabil. Ve druhé výpovědi ale řekl, že dvojice na místě vraždy nebyla sama a s kamarády chtěli manžele okrást o dva a půl milionu korun. Kdo nakonec vraždil, podle druhé výpovědi obžalovaný nevěděl.

Policie už dříve zveřejnila, že manželé Gemrotovi byli ubodáni ve svém mobilním domě a druhý den jejich těla našel jejich syn. K dopadení podezřelých pak pomohla jihočeským kriminalistům náhoda. Kolem místa projížděl v době vraždy řidič, který se přihlásil na výzvu policie. Ve voze měl přitom kameru a ta natočila černý Mercedes Benz, kterým ujeli pravděpodobní vrazi. Následně se ukázalo, že jde o auto z půjčovny na Slovensku a pár, který ho měl půjčený, byl dopaden v Rumunsku.

Zhruba měsíc po činu, tak měli jihočeští kriminalisté obviněné a po roce dalšího vyšetřování a příprav doputoval případ k soudu. Tady se v první části jednání také promítal videozáznam z rekonstrukce vraždy. Manželé zemřeli po moha bodných ranách. Písečtí policisté, kteří se na vyšetřování podíleli, potvrdili, že šlo o brutální čin. „Vražda v Dobešicích patří mezi nejbrutálnější činy, se kterými jsem se během své kariéry setkal,“ řekl šéf píseckých policistů Jiří Surma.

U soudu už také vypovídal syn zavražděných manželů. Popisoval, jak se rodičům nemohl dovolat a proto se za nimi vydal. Mobilheim, kde žili, našel zamčený a aby se dostal dovnitř, musel rozbít okno. Rodiče našel v tratolišti krve a pak volal na linku 112. Pozůstalí požadují u soudu odškodní ve výši jeden a půl milionu korun.

Policie rovněž uvedla, že obžalovaná žena se se zavražděným párem znala. Takové informace poskytli i místní obyvatelé, podle kterých dokonce u obětí v minulosti pracovala a byla s nimi často v kontaktu. U soudu také vypovídala dvojice z osady, kde se vražda stala. Tito svědci vylučovali možné znásilnění. Oběti prý dokonce měli zaplatit obžalované autoškolu a chovat se k ní hezky, i když podle další výpovědi u soudu se mladá žena k manželům chovala hrozně a obžalovanému na ně asi dala tip.

Vražda se stala 7. ledna 2018 v osadě Pazderny u Dobešic na Písecku

O zadržení podezřelých v Rumunsku u hranice s Moldavskem informovala policie o dva týdny později

Předání do Čech se uskutečnilo 12. února a následně byla dvojice obviněna z vraždy a od té doby je v českobudějovické vazební věznici

Zavražděnému muži bylo 59 a jeho ženě 55 let

Obžalovanému muži je 34 let a obžalované 29 let a oba jsou slovenské národnosti

Další část soudního jednání potrvá do čtvrtka 1. srpna

Senátu krajského soudu předsedá soudkyně Olga Smrčková