Podle policejního mluvčího Milana Bajcury v centru obce popsané vozidlo muži zákona zaznamenali, a proto se za ním rozjeli. Za pomocí výstražného znamení signalizovali, aby zastavil. "Řidič Golfu však zvýšil rychlost a ujížděl směrem na obec Studánky a k státní hranici s Rakouskou spolkovou republikou. Vzhledem k tomu, že naši policisté v rámci přeshraničního pronásledování přejeli do území jiného státu, okamžitě informovali operačního důstojníka, který předal zprávu na Společné centrum Mikulov – Drasenhofen. Policisté muže pronásledovali až do obce Bad Leonfelden, kde na kruhovém objezdu vlivem vysoké rychlosti havaroval mimo komunikaci a do oplocení zahrady domu," popsal Milan Bajcura.