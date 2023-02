Stalo se to ve středu večer minulý týden v ulici U Stromovky v Novém Spolí. „Muž si všiml otevřené garáže, kterou se rozhodl prohledat. Uvnitř nalezl nejen zaparkované vozidlo tovární značky Volkswagen Golf Plus, ale i klíče,“ přidal podrobnosti k případu krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík. Dodal, že pachatel si následně vozidlo „vypůjčil“ a vyrazil na výlet. „Z Českého Krumlova jel do Černé v Pošumaví a odsud následně vyrazil do Prahy.“