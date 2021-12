Nepochopitelný případ krádeže teď řeší organizátoři Adventu v Písku. Slaměný betlém, který zdobí prostranství u Kamenného mostu totiž přišel o jednu z hlavních postav - Ježíška.

Slaměný Ježíšek zmizel z náruče Panny Marie. | Foto: Cohiba Musica

"Marně hledáme slova pro vyjádření našeho rozčarování. Moc si přejeme, aby šlo o žert. A doufáme, že tomu, kdo ho odnesl, už došlo, že to nebyl dobrý nápad. Jen neradi bychom se totiž vzdávali naší důvěry k lidem, se kterou betlémy každoročně umisťujeme do ulic Písku," uvádějí pořadatelé ze spolku Cohiba Musica. Nenechavce žádají, aby Ježíška do náruče Panny Marie vrátil a přesvědčil je, že svět je lepší, než se zdá být.