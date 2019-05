Větřní – Jen den poté, co policie informovala o vykradené zahradní chatce, přichází se zprávou, že ve Větřní došlo k dalšímu vloupání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Bělka Petr

"Policisté obvodního oddělení Větřní přijali oznámení o vloupání do nepoužívané budovy jedné z firem ve Větřní," uvedla policejní mluvčí Lenka Pokorná. "Dosud neznámý pachatel z domu odcizil měděný okapový svod v délce tří metrů. Dále se po násilném překonání dveří dostal do vnitřních prostor budovy, kde rozbil skleněnou výplň dveří vedoucích do kanceláře. Po otevření oken v kancelářích, na chodbě a v umývárně demontoval a odcizil šest měděných parapetů."